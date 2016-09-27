السراج يدعو إلى الحوار لتجنب الحرب الأهلية .. ويتعهد بحكومة جديدة متوازنة

دعا رئيس وزراء ليبيا فايز السراج، كافة الأطراف إلى ضرورة إجراء حوار بناء لتجنب الحرب الأهلية في ليبيا.

واوضح رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج – خلال زيارته الحالية لفرنسا – بإن الحوار وحده هو الذي يستطيع تفادي الحرب الأهلية، معربا عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة تمثل الجميع بصورة متوازنة، وكذلك بضم قوات المشير خليفة حفتر, التي تدير المصافي النفطية بالبلاد، إلى الجيش.

وأوضح السراج “ليس لدينا أي خيار آخر سوى الحوار والمصالحة .. علينا أن نتحد لمحاربة الإرهاب الذي يتمدد في ليبيا”، معربا عن أمله في أن يجتمع البرلمان وألا يؤجل لستة أشهر كما فعل من قبل, مؤكدا أنه لا أحد يريد التصعيد والصدام بين الليبين, مذكرا بأنه دعا أكثر من مرة لفعل كل شيء حتى تتفادى البلاد الحرب الأهلية. ولفت إلى أنه التقى الخليفة حفتر، ولديه دائما اتصالات غير مباشرة معه بهدف توحيد المؤسسة العسكرية والقوات الأمنية.

وعن مقتل ثلاثة عسكريين فرنسيين بينما كانوا في مهمة استخباراتية بجانب قوات الخليفة حفتر, قال السراج إنه تم استدعاء السفير الفرنسي, وأوضحت باريس أن هذه المهمة كانت في إطار محاربة الإرهابيين مثل جماعة “بوكو حرام”, مضيفا أن القوات الفرنسية تعهدت بإبلاغ الحكومة بأي تنسيق أمني مع قوات المشير حفتر.

واعتبر أن الضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة بطلب من الحكومة “ساهمت في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يعد متواجدا حاليا سوى في جزء صغير من سرت” -على حد قوله.

أ ش أ