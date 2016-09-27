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انخفاض شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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انخفاض شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن انخفاض شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

ساد الانخفاض أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الثلاثاء.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.06 نقطة بنسبة 1.37% لتسجل 3.96 دولار حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.10 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 3.82 دولار.

وتراجعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.03 نقطة بنسبة 0.53 % لتسجل 1.87 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.68 دولار وأقل مستوى لها عند 1.80 دولار.

وهبطت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 0.01 نقطة بنسبة 0.17 % لتسجل 5.81 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.92 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 5.78 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار.

أ ش أ

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