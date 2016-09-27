سفير مصر في تونس: الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين

قدم سفير مصر لدى تونس، السفير نبيل حبشي، اليوم الثلاثاء، صورة من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وقال السفير المصري نبيل حبشي إن وزير الخارجية التونسي أكد خلال اللقاء متانة العلاقات والروابط الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطلع وزير الخارجية التونسي نحو قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى تونس.

كما أكد على أهمية تكثيف التشاور بين الجانبين المصري والتونسي خلال الفترة المقبلة.

وأعرب السفير نبيل حبشي، لوزير الخارجية التونسي عن اعتزازه بعمق العلاقات المصرية التونسية والتي تعد علاقات خاصة ومتميزة بين بلدين شقيقين، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى ضرورة عقد لجنة المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة وكذلك لجنة المتابعة الوزارية لأعمال اللجنة المشتركة لاستكمال نتائج أعمال اللجنة التي عقدت آخر دوراتها في تونس.

وأضاف السفير المصري، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون على كافة الأصعدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، منوها بأن اللقاء تطرق أيضا إلى تبادل الدعم بالنسبة للترشيحات الدولية والإقليمية.

أ ش أ