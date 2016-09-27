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الآثار تنفي تعرض تماثيل من متحف «ملوي» للكسر

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الآثار تنفي تعرض تماثيل من متحف «ملوي» للكسر الآثار تنفي تعرض تماثيل من متحف «ملوي» للكسر

أرشيفية

نفت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إلهام صلاح، ما تداولته بعض الصحف، والمواقع الإلكترونية،عن أنباءً تفيد بكسر واحدة من فتارين متحف ملوي بمحافظة المنيا، نتيجة اتكاء أحد أمناء المتحف عليها؛ مما أدى إلى سقوط أكثر من تمثال، وتعرضهم للكسر.

وأكدت صلاح أن جميع معروضات المتحف سليمة ولم تمسها أية سوء، مشيرة إلى أن كافة أمناء المتاحف المصرية عامة على دراية كبيرة، ولديهم الوعي الكافي للتعامل مع فتارين العرض المتحفي، وهم أكثر الناس حرصًا على سلامة القطع الأثرية.

وأوضحت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار أن الوزارة قد اتخذت كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لسلامة الفتارين والقطع المعروضة بالمتحف قبل افتتاحه.

وناشدت صلاح كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية بتحري الدقة قبل نشر أية أخبار مغلوطة من شأنها إثارة الرأي العام وطمس أي مجهودات ناجحة تقوم بها الوزارة، لافتة إلى أن تمر حاليًا بمرحلة حرجة، وعلى الجميع العمل بقلب رجل واحد للنهوض بها من جديد وإبراز ما تقوم به كافة قطاعاتها من نجاحات.

أ ش أ

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