مدرب قطر: فرصتنا في التأهل لمونديال 2018 لا تزال قائمة

(إفي): أكد الأورجوائي خورخي فوساتي مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم أن الفرصة أمام "العنابي" لا تزال قائمة للتأهل لمونديال روسيا 2018.

وقال فوساتي في أول مؤتمر صحفي له كمدرب للمنتخب القطري "لقد قبلت هذه المسئولية، ذلك لإنني أثق في اللاعبين وبعد النتائج السيئة في أول مبارتين، اعتقد أن التأهل لا يزال ممكنا".

وأضاف "أعي صعوبة المهمة ولكني متفائل حيال فرصنا".

وخسرت قطر في الدور الثالث المؤهل لمونديال روسيا أول مباراتين أمام إيران وأوزباكستان.

وأشار فوساتي إلى إمكانية التأهل كأفضل ثالث لأن فريقه ليس لديه أي نقطة "في مجموعة متكافئة للغاية".

وتحتل قطر المركز الاخير في المجموعة التي يتأهل منها أفضل اثنين مباشرة للمونديال في حين يخوض ثالث المجموعة ملحقين.

ويخوض "العنابي" مباراته المقبلة خلال تسعة أيام ضد كوريا خارج الديار، لكن فوساتي اعتبر أن الفوز "لن تكون مهمة مستحيلة".

وقال المدرب إن التأهل "أكثر من مجرد هدف، إنه حلم القطريين، وبالتالي سنقوم بعملنا لمساعدة اللاعبين، ولكن ليس لدينا عصا سحرية".

ويملك فوساتي خبرة كبيرة في كرة القدم القطرية، حيث تولى تدريب فرق مختلفة في الدولة الخليجية خلال العشر سنوات الماضية، ومن المتوقع أن يظل في قيادة المنتخب حتى 2019.

وسبق لفوساتي قيادة المنتخب في موسم 2007/2008 وتولى تدريب فريق السد مرتين (2006-2007) و2010/2012) وكان حتى الاسبوع الماضي مدربا لفريق الريان.