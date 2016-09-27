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متحف لندن يحتضن أكبر جوهرة «خالية من الشوائب»

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متحف لندن يحتضن أكبر جوهرة «خالية من الشوائب» متحف لندن يحتضن أكبر جوهرة «خالية من الشوائب»

أرشيفية

يعتزم متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن عرض جوهرة من حجز التوباز النفيس خالية من الشوائب، ربما تكون الأكبر من نوعها.

وقال المتحف إن حجر «أوسترو» يزن كيلوجرامين وسيعرض اعتبارًا من 19 أكتوبر، وهو معار بشكل دائم من رائد الأعمال البريطاني الذي يقوم بأعمال خيرية، موريس أوسترو.

وقال بيان للمتحف “الحجر الخام الذي اقتطعت منه الجوهرة، اكتشفه المنقب البريطاني ماك أوسترو قبل 3 عقود في ميناس جيرياس في البرازيل”، حسب ما نقلت «سكاي نيوز عربية».

وأضاف أن “حجر أوسترو هو أكبر جوهرة من التوباز يعرضها المتحف.. وتزن 9381 قيراط وستعرض بجوار عينات من واحدة من أهم مجموعات ترسيبات الأملاح المعدنية في العالم”.

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