في الجول يكشف - لماذا لم ينضم حجازي إلى قائمة الأهلي لمباراة دجلة

مع استبعاد أحمد حجازي من قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري، لن يخوض المدافع المميز أي مباريات رسمية مع الفريق هذا الموسم قبل انضمامه لمنتخب مصر.

ومع عودة حجازي مؤخرا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، ضم الجهاز الفني لمنتخب مصر اللاعب إلى قائمته لمواجهة الكونجو في افتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. ( تعرف عليها )

لكن لم ينضم حجازي إلى قائمة الأهلي لمواجهة دجلة في الجولة الثالثة من الدوري غدا الأربعاء، ليستمر غيابه عن الفريق بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية منذ 6 أسابيع.

وشعر الجهاز الفني بالقلق من إشراك حجازي ضد دجلة، وهو ما قد يتسبب في تجدد إصابته خاصة أنه لم يشارك حتى في مباراة أكاديمية شيكو الودية.

ويأتي استبعاد حجازي مع تحذيرات من الجهاز الطبي بأن عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بشكل مباشر، قد يتسبب في تجدد إصابته.

حيث كان خالد محمود طبيب الفريق قد أوضح أنه يفضل الدفع بحجازي بشكل تدريجي في المباريات من أجل استعادة لياقته الفنية والبدنية. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن حسام البدري المدير الفني للأهلي قد قال في تصريحات إذاعية في وقت سابق إن طبيب الفريق أوصى بعدم إشراك حجازي في مران بطول الملعب والتدرب داخل مساحات صغيرة، وهي التوصية التي أرسلها لجهاز المنتخب. ( اقرأ تصريحاته )