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طبيب الأهلي يوضح سبب استبعاد متعب من قائمة مواجهة دجلة

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طبيب الأهلي يوضح سبب استبعاد متعب من قائمة مواجهة دجلة طبيب الأهلي يوضح سبب استبعاد متعب من قائمة مواجهة دجلة

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن عماد متعب مهاجم الفريق يعاني من إصابة في الركبة هي التي أبعدته عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة وادي دجلة بالجولة الثالثة للدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد دجلة مساء الأربعاء منتشيا بفوزه في الجولتين الأولى والثانية.

وأضاف طبيب الأهلي "متعب حصل على بعض الأدوية وخاض تدريبات تأهيلية في الجيم، وفضل الجهاز الفني إراحته من المران".

وتابع "سينتظم متعب في التدريبات يوم السبت المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين يومي الخميس والجمعة عقب لقاء دجلة.

وتضم قائمة الأهلي في خط الهجوم عمرو جمال، جون أنطوي وجونيور أجاي.

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