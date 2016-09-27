أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

علي فتحي لـ في الجول: مشاركتي أمام التعدين صعبة.. وأحاول اللحاق بنهائي إفريقيا

Google+ Print
علي فتحي لـ في الجول: مشاركتي أمام التعدين صعبة.. وأحاول اللحاق بنهائي إفريقيا علي فتحي لـ في الجول: مشاركتي أمام التعدين صعبة.. وأحاول اللحاق بنهائي إفريقيا

كشف علي فتحي الظهير الأيسر للزمالك عن صعوبة لحاقه بمباراة النصر للتعدين في الدوري المصري المقرر لها يوم الخميس.

ويلعب الزمالك أمام النصر للتعدين يوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري بسبب خوض الفريق الأبيض لمباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني اللاعب من اصابة بالتندنيسوس في الرباط الردفي للركبة تحتاج إلى تدريبات وتقوية لفترة طويلة

وقال علي فتحي لـFilGoal.com: "أخوض خلال الفترة الحالية تدريبات تقوية من أجل اللحاق بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وشارك علي فتحي في جزء من مران الزمالك الجماعي يوم الأربعاء لكن شفائه لم يكتمل بشكل نهائي حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع