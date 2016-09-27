علي فتحي لـ في الجول: مشاركتي أمام التعدين صعبة.. وأحاول اللحاق بنهائي إفريقيا

كشف علي فتحي الظهير الأيسر للزمالك عن صعوبة لحاقه بمباراة النصر للتعدين في الدوري المصري المقرر لها يوم الخميس.

ويلعب الزمالك أمام النصر للتعدين يوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري بسبب خوض الفريق الأبيض لمباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني اللاعب من اصابة بالتندنيسوس في الرباط الردفي للركبة تحتاج إلى تدريبات وتقوية لفترة طويلة

وقال علي فتحي لـFilGoal.com: "أخوض خلال الفترة الحالية تدريبات تقوية من أجل اللحاق بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وشارك علي فتحي في جزء من مران الزمالك الجماعي يوم الأربعاء لكن شفائه لم يكتمل بشكل نهائي حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.