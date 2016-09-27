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ستانلي وجعفر على رأس قائمة ' جديدة ' للزمالك أمام التعدين.. وغياب باسم مرسي

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ستانلي وجعفر على رأس قائمة ' جديدة ' للزمالك أمام التعدين.. وغياب باسم مرسي ستانلي وجعفر على رأس قائمة ' جديدة ' للزمالك أمام التعدين.. وغياب باسم مرسي

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري وتضم عدة عناصر جديدة.

وغاب باسم مرسي عن قائمة الزمالك للمباراة الأولى في الدوري المصري.

وشهدت القائمة بجانب باسم مرسي استبعاد ابراهيم صلاح وأحمد دويدار واسلام جمال ومحمد مجدي وأحمد رفعت ومعروف يوسف لوجهة نظر فنية وعلي فتحي لعدم الجاهزية ومحمد مسعد ومحمد ابراهيم للإصابة.

ويرغب مؤمن سليمان في منح اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية أكبر قدر من الراحة قبل مواجهة ماميلودي صن داونز.

وضمت القائمة 20 لاعب وهم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جنش – عمر صلاح

الدفاع: علي جبر – محمود حمدي – شوقي السعيد – أسامة إبراهيم – حسني فتحي – محمد ناصف

الوسط: رمزي خالد – طارق حامد – أحمد توفيق – محمود دونجا – صلاح ريكو – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أيمن حفني – مصطفى فتحي

الهجوم: ستانلي أوهاويتشي – إيمانويل مايوكا – أحمد جعفر.

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