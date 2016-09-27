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اتحاد اليد يرفض احتجاج الزمالك والجزيرة والطيران ضد الأهلي

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اتحاد اليد يرفض احتجاج الزمالك والجزيرة والطيران ضد الأهلي اتحاد اليد يرفض احتجاج الزمالك والجزيرة والطيران ضد الأهلي

رفض اتحاد كرة اليد المصري برئاسة الدكتور خالد حمودة الاحتجاج المقدم من قبل أندية الزمالك والجزيرة والطيران ضد النادي الأهلي بشأن مشاركة عمر ياسين مع الفريق الأحمر.

وشارك عمر ياسين المنتقل حديثا من الزمالك للأهلي في أول جولتين من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد أمام الجزيرة والطيران.

وجاء رفض الاحتجاج من قبل الاتحاد بسبب انتهاء المدة القانونية لتقديم الاحتجاج لأن اللوائح تنص على قبول الشكوى بشرط ألا تتجاوز المدة عن 24 ساعة من الحدث المعترض عليه.

وكان نادي الزمالك تقدم صباح الثلاثاء باحتجاج رسمي لاتحاد اليد يطالب فيه بسحب نقاط المباراة من الأهلي واعتباره مهزوما بسبب مشاركته لاعبا موقوفا.

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