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وادي دجلة لـ في الجول: الزمالك يملك حق شراء ستانلي

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وادي دجلة لـ في الجول: الزمالك يملك حق شراء ستانلي وادي دجلة لـ في الجول: الزمالك يملك حق شراء ستانلي

أكد حازم خيرت مدير الكرة بنادي وادي دجلة أن الزمالك يملك حق شراء ستانلي أوهاويتشي المهاجم النيجيري المعار للأبيض عقب انتهاء الإعارة.

وكان إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك قد صرح حول رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب نهائيا لكن ذلك سيتم عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال خيرت لـFilGoal.com: "الحديث عن بيع ستانلي بشكل نهائي للزمالك في الوقت الحالي مبكر جدا، مازلنا في بداية الموسم الكروي".

وأضاف "بالفعل الزمالك يمتلك حق شراء ستانلي بعد نهاية الموسم بالاتفاق مع وادي دجلة، لكن المقابل المادي لهذه الصفقة أمر يخص نادي الزمالك وهو من له الحق في الإعلان عن قيمة الصفقة".

وكان إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك كشف عن استعداد الزمالك للدخول في مفاوضات مع وادي دجلة لشراء ستانلي بشكل نهائي عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن دوانز.

وتعاقد الزمالك مع ستانلي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة مقابل 900 ألف دولار تشمل قيمة انتقاله من دجلة وراتبه السنوي، وساهم اللاعب في تأهل الفريق لنهائي إفريقيا.

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