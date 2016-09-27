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النني: مواجهة بازل فرصة لرؤية أصدقائي.. وعمر جابر أخي

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النني: مواجهة بازل فرصة لرؤية أصدقائي.. وعمر جابر أخي النني: مواجهة بازل فرصة لرؤية أصدقائي.. وعمر جابر أخي

يرى محمد النني لاعب وسط منتخب وأرسنال الإنجليزي أن مواجهة فريقه السابق بازل في دوري أبطال أوروبا فرصة جيدة لرؤية أصدقائه السابقين في الفريق السويسري.

ويستضيف أرسنال يوم الأربعاء نظيره بازل السويسري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وخلال حديثه لقناة أرسنال قال النني: "قضيت 3 سنوات في بازل تعلمت خلالهم الكثير من الأمور وحصلت على الخبرة من خلال اللعب في دوري الأبطال والدوري الأوروبي".

وأضاف "في بازل تعلمت عدم الخوف من الخصم الذي أواجهه وتعلمت أيضا كيف أكون منضبطا داخل وخارج الملعب، أنا أحب هذا النادي واستمتعت بوقتي هناك".

وتابع "لدي ذكريات جيدة في بازل، ستكون فرصة جيدة لرؤية اللاعبين مرة أخرى وكذلك الجماهير التي تربطني بهم علاقة جيدة".

ثم انتقل محمد النني للحديث عن عمر جابر لاعب بازل وزميله في منتخب مصر قائلا: "عمر جابر هو بمثابة أخ لي منذ أن كنا نلعب معا في منتخب الشباب المصري".

واستكمل "هو لاعب موهوب جدا وأنا متأكد أنه يقضي وقت مميز في بازل وفي المستقبل سيحقق النجاح معهم".

وأتم حديثه "أخبرته عندما كان سينتقل إلى بازل أن الجماهير ستسانده دائما، هو لاعب جيد وأتمنى له التوفيق".

ويلعب أرسنال رفقة بازل في المجموعة الأولى بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي ولودوجوريتس رازجراد البلغاري.

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