الإصابة تبعد كوكلين عن صفوف أرسنال لمدة 3 أسابيع

(إفي): يغيب لاعب خط الوسط الفرنسي، فرانسيس كوكلين، عن صفوف أرسنال لمدة 3 أسابيع بسبب إصابته في الركبة، حسبما أفاد اليوم مدرب الفريق اللندني، الفرنسي أرسين فينجر.

كان كوكلين قد خرج في منتصف الشوط الأول من مباراة فريقه أمام تشلسي الإنجليزي (3-0) السبت الماضي، والتي أقيمت على ملعب "الإمارات" في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيغيب اللاعب الفرنسي عن مواجهة بازل السويسري غدا الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولن يتمكن كذلك من المشاركة في مواجهة الأحد أمام بيرنلي ضمن مباريات البريميرليج.

وأكد فينجر اليوم أن "كوكلين لن يشارك في مباريات الغد، ولكن إصابته ليست خطيرة للغاية".