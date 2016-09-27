أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس وزراء الهند يلغي مشاركته في قمة إقليمية بإسلام آباد

Google+ Print
رئيس وزراء الهند يلغي مشاركته في قمة إقليمية بإسلام آباد رئيس وزراء الهند يلغي مشاركته في قمة إقليمية بإسلام آباد

ناريندرا مودي

قالت وزارة الخارجية الهندية يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لن يحضر قمة إقليمية لزعماء جنوب آسيا في باكستان خلال نوفمبر تشرين الثاني بسبب زيادة الهجمات عبر الحدود بالمنطقة.

وتتهم الهندية باكستان بهجوم دموي على قاعدة عسكرية في إقليم كشمير المتنازع عليه في وقت سابق من سبتمبر أيلول تسبب في تصعيد التوتر بين البلدين الخصمين.

وتقول الهند إن مجموعة من المتشددين عبروا الحدود بين البلدين وقتلوا 18 جنديا في 18 سبتمبر في أكبر عدد للقتلى بين قوات الأمن الهندية بالمنطقة خلال 14 عاما.

وتنفي باكستان الاتهام وتقول إن الهند تحتاج إلى إجراء تحقيق ملائم قبل توزيع التهم.

وكان من المقرر حضور مودي قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) في إسلام آباد التي تضم ثماني دول.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان “نقلت الهند إلى نيبال الرئيس الحالي لسارك أن الهجمات الإرهابية المتزايدة عبر الحدود بالمنطقة…أوجدت بيئة لا تساعد في انعقاد ناجح للقمة التاسعة عشرة لسارك.”

وأضاف البيان “في إطار الظروف السائدة لن تقدر حكومة الهند على المشاركة في القمة المقترحة في إسلام آباد.”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب