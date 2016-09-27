مبعوث بريطانيا للتجارة: نتتطلع لأن نكون شريكًا في المشروعات الاقتصادية بقناة السويس

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بـ«جيفري دونالدسون»، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة، بحضور وزيرة التعاون الدولي، والسفير البريطاني لدى القاهرة.

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي جسد الإرادة المشتركة لدفع وتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن «إسماعيل» أشار إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مصري 100%، ويلبي كافة المتطلبات الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير إحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار بمصر والمطروحة أمام الجانب البريطاني وبخاصة في قطاعي النقل والإتصالات.

كما أعرب رئيس الوزراء عن التطلع لدعم الجانب البريطاني للسفيرة مشيرة خطاب ـ مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، والتي لديها رصيد كبير من الخبرة في العمل العام، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية.

من جانبه رحب المبعوث البريطاني بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة المصرية في إطار الاصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن استقرار مصر ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وأشار المبعوث البريطاني إلى أن بريطانيا تتطلع للتعاون مع مصر لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة من خلال قيام الشركات البريطانية بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

كما نوه إلى أن المؤتمر الذي عقده مجلس الأعمال المصري البريطاني بالقاهرة اليوم، والذي تم خلاله طرح العديد من المشروعات وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مؤكدًا تطلع بلاده لأن تكون شريكًا رئيسيًا في تلك المشروعات.