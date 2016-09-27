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رئيس الأركان السوداني يشيد بالإمكانيات المتطورة لمصانع الإنتاج الحربي المصرية

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رئيس الأركان السوداني يشيد بالإمكانيات المتطورة لمصانع الإنتاج الحربي المصرية رئيس الأركان السوداني يشيد بالإمكانيات المتطورة لمصانع الإنتاج الحربي المصرية

محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، اليوم الثلاثاء، بالإمكانيات المتطورة لمصانع الإنتاج الحربي المصرية، ودورها في توفير كافه متطلبات القوات المسلحة وإمدادها بأحدث نظم التسليح.

وأكد «عدوي»، خلال لقائه الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه على فتح آفاق التعاون بين البلدين وضرورة تبادل الخبرات في مجالات التصنيع الحربي والمدني.

ومن جانبه، شدد «العصار» على الانفتاح على القارة الأفريقية في العديد من المجالات خاصة في التصنيع الحربي، مشيرًا إلى خصوصية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما تمثله من نموذج للعلاقات بين دول أفريقيا.

وناقش الجانبان القضايا والتطورات السياسية الجارية في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على مكافحة التطرف والارهاب في المنطقة.

أ ش أ

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