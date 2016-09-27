ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في الصين إلى 18 قتيلًَا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار غاز بمنجم فحم في منطقة نينغشيا الذاتية الحكم بشمال غرب الصين اليوم، إلى 18 شخصًا.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الانفجار وقع في الساعة السابعة صباحا بتوقيت بكين بينما كان هناك 20 من العمال يعملون في باطن المنجم، مشيرة إلى أن هناك شخصين مازالوا في عداد المفقودين، حيث تجرى الآن عملية البحث عنهم والتي يشارك فيها حوالى 200 من رجال الإنقاذ.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إخراج جثث الضحايا من أحد الفتحات بالمنجم الذي تبلغ حجم الطاقة الإنتاجية السنوية له 450 ألف طن.

وتُعد حوادث المناجم هي الأعلى من حيث عدد ضحايا حوادث العمل في الصين وكانت مصلحة الدولة الصينية لسلامة العمل قالت إن الصين شهدت أكثر من 28 ألف حادث عمل في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ما أسفر عن مقتل وفقدان ما يزيد عن 16 ألف شخص.

ودائما ما تؤرق مشاكل سلامة العمل بال الحكومة الصينية، لهذا فقد قامت الصين مؤخرًا بوضع عقوبات اشد لانتهاكات قانون سلامة العمل.

أ ش أ