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إغلاق طريق «باريس- الأقصر» بسبب الكثبان الرملية

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إغلاق طريق «باريس- الأقصر» بسبب الكثبان الرملية إغلاق طريق «باريس- الأقصر» بسبب الكثبان الرملية

اللواء عصام بدير مدير أمن الوادي الجديد

قرر اللواء عصام بدير مدير أمن الوادي الجديد غلق الطريق الواصل بين مركز باريس بالمحافظة، ومحافظة الأقصر، بسبب تراكم وتجمع الكثبان الرملية في الطريق.

وأكد بدير أن الهدف الرئيسي من غلق الطريق هو رفع أكوام الكثبان الرملية، والتي تجمعت بشكل كبير على جانبي ومنتصف الطريق، مما أدى إلى اختفاء الاسفلت بشكل كامل في بعض المناطق، مما أضطر المديرية إلى غلق الطريق لرفع تجمعات الرمال، من خلال معدات هيئة الطرق بالمحافظة.

وأضاف مدير أمن الوادي الجديد، أنه بمجرد الانتهاء من أعمال رفع الكثبان الرملية من علي الطريق، سيتم إعادة فتحه والتنسيق مع هيئة الطرق لبحث سبل رفع كفاءته في الأجزاء الواقعة داخل زمام المحافظة، بما يسهل حركة المركبات ويقلل من وقوع الحوادث.

وأشار إلى أن الحفاظ على الأرواح هو الهدف الرئيسي من غلق الطريق، موكدًا أنه تم إخطار الجهات المعنية، ومستخدمي الطريق عن النقاط الأمنية والأكمنة المرورية بطريق الخارجة – باريس عند مدخل قرية بغداد.

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