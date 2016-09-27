سيول: بيونج يانج قد ترتكب استفزازا جديدا خلال هذا العام

أوضح وزير الوحدة فى كوريا الجنوبية هونج يونج بيو، اليوم الثلاثاء، أن هناك إمكانية لارتكاب كوريا الشمالية استفزازا جديدا في غضون العام الجاري نظرا لاستعدادها لتجربة نووية جديدة وتحركاتها ذات الصلة.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال الوزير هونج، إن كوريا الشمالية تدعي بأنها دولة تمتلك الأسلحة النووية، وتكشف عن نيتها توجيه ضربة نووية استباقية ضد جارتها الجنوبية.

وأشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية وضعت نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية في مقدمة أولويات مهامها وبذلت قصارى جهودها لحمل كوريا الشمالية على التغيير من خلال فرض العقوبات والضغوط عليها، مؤضحا أنه جاء إيقاف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي وفرض العقوبات المنفردة عليها في هذا الإطار.

وبخصوص تقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية، أكد على أن الحكومة ستقدم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية إلا أنها تدرس بعناية توقيت تقديم المساعدات الإنسانية وحجمها.

وأوضح بشأن خطة تقديم المساعدات لضحايا الفيضانات في كوريا الشمالية، أن الحكومة تستبعد ذلك حاليا نظرا لفاعلية المساعدات وشفافيتها والرأي العام.

وأكد على أن الحكومة ستصر على موقفها بعدم قبول برنامج كوريا الشمالية النووي، وستسعى مع المجتمع الدولي إلى فرض أشد العقوبات والضغوط عليها.