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9صفقات جديدة في قائمة الزمالك لمواجهة النصر للتعدين

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9صفقات جديدة في قائمة الزمالك لمواجهة النصر للتعدين 9صفقات جديدة في قائمة الزمالك لمواجهة النصر للتعدين

فريق نادى الزمالك _ أرشيفية

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة، المدير الفني، مؤمن سليمان، اليوم الثلاثاء، القائمة المسافرة إلي أسوان لمواجهة النصر للتعدين يوم الخميس المقبل بالدوري العام.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم:
> حراسة المرمى: أحمد الشناوي، ومحمود جنش، وعمر صلاح.

الدفاع : علي جبر ومحمود حمدي وشوقي السعيد وأسامة إبراهيم وحسني فتحي ومحمد ناصف.

الوسط : رمزي خالد وطارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا وصلاح ريكو ومحمود شيكابالا وأيمن حفني ومصطفي فتحي.

الهجوم : ستانلي وايمانويل مايوكا وأحمد جعفر.

وشهدت القائمة استبعاد كلًا من باسم مرسي وابراهيم صلاح وأحمد دويدار واسلام جمال ومحمد مجدي وأحمد رفعت ومعروف يوسف لوجهة نظر فنية وعلي فتحي لعدم الجاهزية ومحمد مسعد ومحمد ابراهيم للاصابة.

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