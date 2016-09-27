توزيع 38 ألف شنطة مدرسية على أبناء الأسر الضمانية ومستفيدي معاش التكافل والكرامة

قام برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعين لوزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ المرحلة الأولى من توزيع 38 ألف شنطة مدرسية على أبناء الأسر الضمانية ومستفيدي معاش تكافل وكرامة وذلك في إطار دور الوزارة في تقديم الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وصرحت بذلك نيفين قباج، مساعد أول وزيرالتضامن الاجتماعي، ومدير برنامج تكافل وكرامة، وقالت إنه تم اختيار المحافظات التي يتم فيها توزيع الشنط وفقا لخريطة الفقر وهي المحافظات التي تتعدى بها نسب الفقر الـ 50% ، حيث تم اختيار أفقر المراكز والقرى بها لتوزيع الشنط المدرسية على أبناء الأسر الضمانية ومستفيدي تكافل وكرامة ممن لديهم أبناء بالمرحلة الابتدائية والاعدادية ، ويتم توزيع الشنط المصنعة من أجود الخامات متضمنة الأدوات المدرسية بالتعاون والتنسيق مع مديري مديريات التضامن بتلك المحافظات .

وأضافت قباج أن الشنط سيتم توزيعها بمحافظات المنيا ، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان وتمنح تلك الشنط للأبناء بشرط الانتظام في الدراسة.

ويعد برنامج تكافل وكرامة إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة.

ويستهدف البرنامج، الذي جاء استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومة المصرية وجهودها في تنفيذ سياسات عادلة، الوصول الى مليون ونصف أسرة فقيرة تمثل ما بين 7 إلى 7.5 مليون مواطن، بالإضافة للمستفيدين الحاليين من معاش الضمان والمساعدات المالية الأخرى التي تقدمها وزارة التضامن والذين يصل عددهم الى 2.6 مليون مواطن.

وتستهدف الوزارة دعم الـ 20% الأفقر من السكان على مدار ثلاث سنوات حرصًا على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة حيث تستفيد هذه الأسر بدعم مالي شهري يتراوح بين 325 جنيه كحد أدنى و625 جنيه كحد أقصى حيث يتم الصرف شهريا لمستحقي معاش كرامة وربع سنوي لمستحقي معاش تكافل.