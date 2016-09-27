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غدًا.. محاكمة تنظيم “أجناد مصر”

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غدًا.. محاكمة تنظيم “أجناد مصر” غدًا.. محاكمة تنظيم “أجناد مصر”

أرشيفية

تنظر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد ”.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، والذي توفى لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

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