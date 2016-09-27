تنفيذ 14 ألف حكم وضبط 1347 هارب من أحكام في قنا

تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن قنا، من تنفيذ 14 ألف حكم، وضبط 1347 هارب من أحكام خلال حملة أمنية بمختلف مراكز المحافظة.

كانت حملة أمنية بقيادة اللواء أحمد صالح حكمدار المديرية، قد استهدفت الهاربين من أحكام قضائية، وأسفرت عن تنفيذ 14 ألف حكم منها 5549 حكم جزئي، و2518 جزئى مستأنف، و4937 حكم غرامات جزئي مستأنف، و1619 مخالفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1347 شخصًا منهم 1187 محكوم عليهم، و104 محكوم عليهم ذوي أحكام متعددة، و38 معلومات جنائية، و 18 محكوم عليهم بالمؤبد، وتحرر محضر بالوقائع لتتولى النيابة التحقيق.