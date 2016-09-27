أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الكرملين: اتهام مقربين من الرئيس الروسي بالفساد بأنها «افتراءات ظالمة»

Google+ Print
الكرملين: اتهام مقربين من الرئيس الروسي بالفساد بأنها «افتراءات ظالمة» الكرملين: اتهام مقربين من الرئيس الروسي بالفساد بأنها «افتراءات ظالمة»

ديمترى بيسكوف المتحدث الإعلامى بالكرملين

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ,اتهامات وجهت لأشخاص “مقربين من (الرئيس) بوتين” بأنها “افتراءات ظالمة”.

وردا على سؤال بشأن احتمال استغلال من قد يكونون أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين, للصداقة معه للتكسب غير المشروع، قال بيسكوف – في تصريحات بثتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – “إن ما يظهر من اتهامات من هذا النوع لا تعدو كونها اتهامات غير مثبوتة وافتراءات” .. مضيفا أن اتهامات من هذا القبيل تطلق جزافا دون تعليل أو تفسير.

وحول ما أعلنته وسائل إعلام من أن رجل الأعمال الروسي بيوتر كولبين -الذي اتهمته مصادر إعلامية بالكسب غير المشروع- هو صديق بوتين، قال الناطق الرئاسي إنه لم ير هذا
> الاسم بين أسماء أصدقاء رئيس الدولة الروسية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا