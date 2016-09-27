الكرملين: اتهام مقربين من الرئيس الروسي بالفساد بأنها «افتراءات ظالمة»

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ,اتهامات وجهت لأشخاص “مقربين من (الرئيس) بوتين” بأنها “افتراءات ظالمة”.

وردا على سؤال بشأن احتمال استغلال من قد يكونون أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين, للصداقة معه للتكسب غير المشروع، قال بيسكوف – في تصريحات بثتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – “إن ما يظهر من اتهامات من هذا النوع لا تعدو كونها اتهامات غير مثبوتة وافتراءات” .. مضيفا أن اتهامات من هذا القبيل تطلق جزافا دون تعليل أو تفسير.

وحول ما أعلنته وسائل إعلام من أن رجل الأعمال الروسي بيوتر كولبين -الذي اتهمته مصادر إعلامية بالكسب غير المشروع- هو صديق بوتين، قال الناطق الرئاسي إنه لم ير هذا

> الاسم بين أسماء أصدقاء رئيس الدولة الروسية.

أ ش أ