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مصر في التصنيف الثالث بأمم إفريقيا.. والجزائر وغانا على القمة

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مصر في التصنيف الثالث بأمم إفريقيا.. والجزائر وغانا على القمة مصر في التصنيف الثالث بأمم إفريقيا.. والجزائر وغانا على القمة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تصنيفات المنتخبات الـ16 التي ستشارك في أمم إفريقيا 2017 بالجابون وجاءت مصر بالتصنيف الثالث.

وابتعدت مصر بوقوعها في التصنيف الثالث عن الكاميرون والسنغال والمغرب، فيما جاءت الجزائر وكوت ديفوار وغانا ضمن التصنيف الأول.

ووافقت اللجنة التنظيمية للكاف في اجتماعها يوم الأثنين على التصنيف الذي أقيم بالقاهرة.

واعتمد التصنيف على احتساب نقاط معينة بناء على التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2012-2013 و2015، بالإضافة إلى النتائج في تصفيات أمم إفريقيا 2013 و2015 و2017، بجانب نقاط يحصل عليها المتأهل لكأس العالم 2014 ونتائج كل منتخب في تصفيات كأس العالم 2014.

وشرح الكاف عبر موقعه الرسمي طريقة حساب النقاط والتي أسفرت عن أربعة تصنيفات.

وغابت مصر عن المشاركة في أمم إفريقيا النسخ الثلاثة الأخيرة، بعد أن حصدت ثلاث بطولات متتالية، كما أخفق الفراعنة في التأهل لكأس العالم 2014.

والتالي التصنيفات الأربعة:

التصنيف 1: الجابون – كوت ديفوار – غانا – الجزائر

التصنيف 2: تونس – مالي – بوركينا فاسو – الكونجو الديمقراطية

التصنيف3: الكاميرون – السنغال – المغرب –

التصنيف 4: توجو – أوغندا – زيمبابوي – غينيا بيساو.

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