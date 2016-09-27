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مبعوث بوتين: الروس مغرمون بمصر ومن المستحيل إيجاد بديلا لها

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مبعوث بوتين: الروس مغرمون بمصر ومن المستحيل إيجاد بديلا لها مبعوث بوتين: الروس مغرمون بمصر ومن المستحيل إيجاد بديلا لها

>كتب مؤمن مختار

أعلن مبعوث الرئيس الروسى فى الشرق الأوسط ومساعد وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أن روسيا تأمل فى استعادة العلاقات السياحية الكاملة مع ، موضحا أنه بعد الزيارة التى قام بها الوفد الروسى إلى القاهرة ستصبح الصورة أكثر وضوحا، مشيرا إلى أن الروس مغرمون جدا بمصر كمكان للترفيه، والعطلات، والمناخ دافئ، ومن المستحيل إيجاد بديل لمصر.

وأوضح بوجدانوف وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه بعد الزيارة الهامة برئاسة وزير النقل الروسى، نعتقد أنه سيكون هناك توضيح كامل الصورة، ونحن نتطلع إلى استئناف الرحلات بشكل مبكر والاستعادة الكاملة للتعاون فى مجال السياحة.


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