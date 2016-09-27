أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أولاند يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي اتفاق الصخيرات ومحاربة الإرهاب

Google+ Print
أولاند يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي اتفاق الصخيرات ومحاربة الإرهاب أولاند يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي اتفاق الصخيرات ومحاربة الإرهاب

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند, اليوم الثلاثاء بقصر الاليزيه في باريس, رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الذي يقوم بزيارة حاليا الى فرنسا.

وحضر اللقاء وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرولت ووزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق محمد الطاهر السني, وتناول المشاركون حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها ليبيا بعد اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 والذي لم يثمر حتى الآن عن حكومة موحدة في ليبيا من شأنها أن تنهي الانقسام السياسي فيها, بالإضافة إلى جهود محاربة الإرهاب, واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وتأتي زيارة السراج الى فرنسا في إطار محاولات باريس لتعزيز علاقتها مع حكومة الوفاق الليبية المنبثقة عن “اتفاق الصخيرات” في المغرب, عقب التوتر الملحوظ الذي شهدته على خلفية مقتل 3 جنود فرنسيين في بنغازي في 17 يوليو الماضي، أثناء مشاركتهم في عمليات عسكرية في البلاد.

يشار إلى أن فرنسا ترى أن الوضع في ليبيا له تأثير مباشر على أوروبا، في ظل وجود ما بين 3 إلى 5 آلاف من إرهابيي تنظيم داعش بالأراضي الليبية، وتشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع دول الجوار.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا