غدًا.. محاكمة 3 متهمين بمحاولة تفجير مبنى حي الوراق

تنظر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف الوراق”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت، وبأمانة سر أحمد صبحى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحًا ناريًا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة فى 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادًا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت فى ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا فى إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى.