القبض على المتهمين بإطلاق النار على قوة أمنية بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف غموض هوية مرتكبى واقعة إطلاق الأعيرة الخرطوش على الخدمات المرورية المعينة أسفل محور المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية، ما أدى إلى إصابة مجندين من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات أن المتهمين هما "هيثم.م.ع" 46 سنة سائق سبق اتهامه فى 6 قضايا (إتلاف، مخدرات، ضرب، سرقة، تحرش)، و"غريب.ب.س" 20 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم ضبط بحوزة أحدهما فرد خرطوش وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وذلك لقيام أفراد الخدمات المرورية المتواجدة بشارع الملك فيصل بالتضييق عليهما وتطبيق الإجراءات ضد تجاوزات السائقين المرورية.

وتوصلت التحريات إلى اتفاق الأول مع الثانى على التوجه أعلى محور المريوطية مستقلين دراجة نارية قيادة وملك الثانى وعقب وصولهما أعلى محل الحادث أطلق الأول عيار خرطوش من السلاح المضبوط بحوزته صوب الخدمات المرورية المتواجدة أسفل المحور، ما أدى إلى إصابة المجندين، وأرشد المتهم الثانى عن الدراجة النارية المستخدمة، حيث تم ضبطها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.