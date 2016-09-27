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الرقابة الإدارية بأسيوط تضبط ٤٥٠ كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بحملة مفاجئة

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الرقابة الإدارية بأسيوط تضبط ٤٥٠ كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بحملة مفاجئة الرقابة الإدارية بأسيوط تضبط ٤٥٠ كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بحملة مفاجئة

>أسيوط – هيثم البدرى

تمكن ضباط الرقابة الإدارية فرع محافظة أسيوط من ضبط اكثرنحو نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى و ذلك خلال حملة مفاجئة شنتها الرقابة اليوم  تحت إشراف اللواء احمد نور الدين وبرئاسة المقدم  احمد الشمندى، والمقدم محمد فراج للتفتيش على سلسلة المحلات التجارية الكبيرة بنطاق المحافظة وعدد من المحلات التجارية الخاصة والمجمعات الاستهلاكية الحكومية الخاصة ببيع السلع الغذائية والاستهلاكية بالمحافظة وذلك بمشاركة مفتشو الرقابة التجارية ومباحث ومصلحة الموازين والدفاع المدني للرقابة على السلع الغذائية والأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها ومكافحة جرائم الغش التجارى الصناعى والغذائى.

والطب البيطرى وتأتي الجولات للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار.

وذلك للتأكد من وصول الخدمات والمواد الغذائية إلى المواطنين، كما قامت الحملة  بمراجعة الشهادات الصحية، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات الاستهلاكية الخاصة ببعض السلع ومنها اللحوم والألبان وغيرها، بالإضافة إلى فحص المخازن الخاصة بالمجمعات للتأكد من السلامة الصحية وطرق التخزين والحفظ، بجانب مراجعة الأسعار والأوزان.

وأسفرت الحملة، عن ضبط اكثر من ٤٥٠ كيلو لحوم ودواجن إصابتها الفطريات وبعضها تم تخزينه بطرق غير صالحة مما أصابها بالتلف وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، وتم تحرير 9 محاضر جنحة صحية طبقاً للقرار 243 لسنة 2006


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