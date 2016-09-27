نجاة 20 شخصاً من الموت عقب انهيار منزلين وسط مدينة أسوان

أنقذت العناية الإلهية، ثلاث أسر تضم حوالى 20 شخصاً، من الموت المحقق عقب انهيار منزلين بمنطقة "كوكا" وسط مدينة أسوان، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأكد ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، أنه تم توفير 3 وحدات سكنية بإسكان الإيواء العاجل للأسر المضارة من الكارثة، بعد إخلاء المنزلين المنهارين بواسطة قوات الإنقاذ والحماية المدنية وبالتعاون مع الأهالى.

وأضاف رئيس مدينة أسوان، فى بيان صحفى، أن الأجهزة المعنية من المحليات والحماية المدنية ومياه الشرب والكهرباء والغاز، انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتم تأمين المكان وفصل التيار الكهربائى والغاز الطبيعى وشبكة المياه، لافتاً إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قامت بمعاينة المنزلين ثم إصدار قرار إزالة لهما حماية لأرواح المقيمين بالمنازل المجاورة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.