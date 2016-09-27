ننشر أسماء المتهمين والحاصلين على البراءة في واقعة التعدي على قيادات أمن أسوان

تنشر وكالةONA» » أسماء المتهمين الذين برأتهم محكمة جنايات قنا، والتي أدانتهم في واقعة التعدي على قيادات مديرية أمن أسوان، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى لطفي، وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى، و شريف مجدي، وأمانة سر عبد السلام جاد الكريم، ومحمد عبد الوهاب، قد قضت بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين غيابيًا، والسجن 7 سنوات لـ 15 متهمًا، وبراءة 51 آخرين في القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان، بالتعدي على قيادات بمديرية أمن أسوان، في القضية رقم 5235 لسنة 2013 جنايات قسم أول أسوان، المقيدة برقم 1318 لسنة 2013 كلي أسوان.

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم احتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والاعتداء على قوات الأمن، واحتجاز ضباط و أمناء شرطة وتعذيبهم، واشعال النيران في عدد من سيارات الشرطة، وسينما الصداقة بأسوان.

وبرأت المحكمة كلًا من وائل محمد بكري محمد 34 سنة محامي ، و أحمد محمود علي حامد وشهرته أحمد العمدة، ومحمد محمود حسين صالح الكلحي حاصل على بكالوريوس تجارة عضو مجلس شعب سابق، ومصطفى أحمد محمد محاسب ببنك فيصل الإسلامي، ومحمود أحمد الصحابي، ومحمد محمود شيعي سليم محاسب بالكهرباء، و طه سيد عبد الحميد رضوان، وعبد الله محمد توفيق مخلوف، و حمدي طه أحمد غويل، و محمد زيدان علي كرارو، ومجدي إبراهيم أبو العيون.

كما برأت المحكمة أسامة عبد المتعال مزمل أخصائي تثقيف بمنطقة أسوان الأزهرية، وشقيقه ياسر، و مصطفى أحمد الليثي محمد، و نور محمد سنوسي عباس، و محمد علي محمد مندور، وعبادي مبارك مبارك حسن، ومصطفى جبر الله ياسين مصطفى ، مشرف فني بالجمعية التعاونية للبناء والتعمير، ومحمود مسعد محمد أحمد،عامل، ومحمد محمود محمد عربي ، موظف بالصرف الصحي، ومحمد هادي عبد الستار عباس، محاسب بالشهر العقاري.

كما شملت الأسماء الصادر في حقهم الحكم بالبراءة، إبراهيم عباس محمد إبراهيم، ومصطفى فوزي عبد الله، وحجاجي عبد الرحيم أحمد محمد، وعبد القادر عبد الله عبد القادر، مدرس، ومصطفى عبد العزيز محمد، سائق، ومحمود محمد مراد محمد عفيفي، جيولوجي، و منتصر محمد حمودة شمروخ، فني بشركة مياه أسوان، وعماد عبد السميع مطاوع، عربجي حنطور، وياسر حسين قناوي بغدادي، سائق، ومحمد جمعة مرسي، ومحمد أحمد محمود، طالب، وحسن سالم علي سالم، عامل ورنيش، وأحمد عبد الرحيم عبد الوهاب، طالب، ومحمد عبد الفتاح محمد عثمان، وأحمد حسن صالح إبراهيم، مهندس، وشقيقه محمد، طبيب، ومحمد حنفي محمود، وعبد الحافظ أنور سالم.

وشملت الأسماء مصطفى سعد محمد، وأشرف يوسف أبو الحجاج، وعلي طواب عبد الراضي، ومحمد حسين خليفة، ومحمد حامد بحر مراد، وعبدالله محمد سليمان، وأحمد صلاح الدين دياب، وأشرف أحمد حسين، وأحمد محمد نور الدين، و هاشم سيد محمد، و محمد حامد أحمد النجار، وربيع سيد محمد عثمان، كما قضت بانقضاء الدعوى للمتهم هاشم حسن عبده لوفاته.

> وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد كلًا من خالد إبراهيم محمد عمر، وشهرته خالد القوصي أمير الجماعة الإسلامية، وأمين حزب البناء والتنمية بأسوان ، وصلاح علي موسى محمد عضو مجلس الشورى، و محمد عبد الفتاح أحمد محمد وشهرته عمر الكرار، و عصام محسوب مجاهد، وعلي سليمان محمد مالك، وعبد الرحمن حسن صالح الحميلي، وعمر مجدي ابراهيم أبو العيون.

كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن 7 سنوات، وهم موسى علي أحمد يونس عضو مجلس شعب سابق، و أحمد حازم عبد السلام، وأسامة أحمد حسين، و محمد ابراهيم عبد الجواد، و خالد عبد العزيز أحمد، ومحمد عنتر عبد الحليم محمد، وعبد الرحمن سيد توفيق، و أحمد مجاهد عربي فرغلي، ومحمود علي عبد الواحد، وشاذلي عبد العزيز، وأحمد محمد عبد الحفيظ، و محمود حسن عبد الماجد، و محمد خيري الصاوي محمد، وشقيقه ناصر، و محمد حسن مصطفى علام.