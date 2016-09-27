الأوبرا تستضف حفل الموسيقار فتحي سلامة وفرقة «شرقيات»‎.. السبت المقبل

كتب – مصطفى حمزة

بعد 18عامًا من تقديمه أول تجربة لموسيقى الروك بطابع شرقي، يقدم الموسيقار العالمي فتحي سلامة، توزيعًا جديدًا للمقطوعات التي قدمها مع الفريق السويسري «لي ماباكس»، وذلك بالحفل المقام في الثامنة مساء السبت المقبل، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

ويستضيف «فتحي» وفرقة «شرقيات» في الحفل، الفنان عمرو يحيى الذي يعد أحد الأصوات الرائدة بموسيقى الروك في مصر.

يذكر أن مقطوعات ألبوم «‏*Don’t climb The pyramid s‎» التي قدمها سلامة مع الفريق السويسري، تعد أولى تجارب نشر ثقافة موسيقى الروك بالعالم العربي.