استعدادات بمركز الأورام بجامعة المنصورة للحصول على شهادة الأيزو

أعلن الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، أن المركز بصدد الحصول على الإصدار الجديد لشهادة الأيزو 9001 لسنة 2015م، وسيتم الإعلان عن بدء العمل فى مركز الأورام بالإصدار الجديد ليكون بذلك من أوائل المراكز الطبية والمستشفيات فى جامعة المنصورة التى تعمل بآخر تحديث للأيزو، إيذانا بتأهيل المركز للاعتماد على الإصدار الجديد فى مارس المقبل.

كما تم عمل زيارة اللواء أركان حرب سعيد عيسى استشارى نظم الجودة والاعتماد ومؤسس فريق الجودة بمركز الأورام منذ عام 2013.

شملت الزيارة اجتماع أعضاء فريق الجودة بالمركز لوضع الخطة المبدئية لمنظومة العمل داخل وحدة الجودة فى الفترة المقبلة، كما تم عمل مرور على الاقسام الداخلية لمتابعة سير العمل بمنظومة الجودة داخل الأقسام.