بالصور.. الانتهاء من أعمال الصيانة بكوبرى جامعة سوهاج

أعلن المهندس محمد مصطفى وهبة رئيس مدينة سوهاج الجديدة، الانتهاء من أعمال صيانة كوبرى جامعة سوهاج، وذلك بعد أعمال رصف الكوبرى، مؤكدًا أنه تم تجربة جسم الكوبرى بسير السيارات عليه.

وأضاف رئيس مدينة سوهاج الجديدة، لـ"اليوم السابع" أنه تم عمل اختبارات لجسم الكوبرى، لسير السيارات عليه، مشيرا إلى أن السيارات تسير عليه بشكل طبيعى، ولم يتم حتى الآن افتتاحه بصفة رسمية.

فيما قال أحد المهندسين بشركة حسن علام، أنه تم الانتهاء من مطالع ومنازل الكوبرى والمكونات الخرسانية والأسفلت بالكامل، وتم عمل تجربة تحميل لجسم الكوبرى الرئيسى.

وأضاف أن كوبرى جامعة سوهاج بلغت تكلفة صيانته 5 ملايين و200 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الكوبرى يعتبر المحور الرئيسى لمحافظة سوهاج، لانه المدخل الرئيسى لمدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج ومطار سوهاج، وكذلك المدخل الرئيسى للطريق الصحراوى الغربى.

كانت نيابة الأموال العامة بسوهاج، قد أمرت 8 متهمين فى واقعة كوبرى جامعة سوهاج المنهار بسداد 5 ملايين و200 ألف جنيه قيمة التلفيات بالكوبرى، وقام المتهمون بسداد قيمة المبلغ المقرر، وذلك بعد ورود التقرير الفنى النهائى لمركز بحوث الإسكان بالدقى بفحص أعمال الكوبرى، والذى انتهى إلى مسئوليتهم عن انهيار الكوبرى فأمرت النيابة المتهمين بسداد قيمة التلفيات.

والمتهمون الذين قاموا بالسداد هم أعضاء لجنة التصميم الإنشائى بمركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة جامعة أسيوط واستشارى الشركة المنفذة، والمهندس مدير المشروع بالشركة المنفذة، ومدير مكتب النيل الهندسى الاستشارى ومهندس الإشراف من مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط.

وأكد مصدر مسئول أن المبالغ المالية المقررة تم دفعها بإيصالات لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية. كما استدعت نيابة الأموال العامة بسوهاج 8 متهمين فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج، وذلك لسؤالهم ومواجهتهم عما أسفرت عنه نتيجة الفحص والاعتراضات المقدمة منهم ضد اللجنة السابقة المشكلة من كلية الهندسة جامعة سوهاج، وذلك بعد ورود التقرير النهائى لمركز بحوث الإسكان بالدقى بفحص أعمال الكوبرى، وهم كل من، أعضاء لجنة التصميم الإنشائى فى مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، بالتضامن مع مركز شهيب للدراسات الهندسية، واستشارى الشركة المنفذة "حسن علام" ، وكذلك مدير المشروع فى الشركة المنفذة "حسن علام" ومدير مكتب النيل الهندسى الاستشارى حيث أعد تقرير التربة والأساسات، ومهندسى لجنة الإشراف بكلية الهندسة بجامعة سوهاج.

وأكد مصدر مسئول أن المبالغ المالية المقررة تم دفعها بإيصالات لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.

كما استدعت نيابة الأموال العامة بسوهاج 8 متهمين فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج، وذلك لسؤالهم ومواجهتهم عما أسفرت عنه نتيجة الفحص والاعتراضات المقدمة منهم ضد اللجنة السابقة المشكلة من كلية الهندسة جامعة سوهاج، وذلك بعد ورود التقرير النهائى لمركز بحوث الإسكان بالدقى بفحص أعمال الكوبرى، وهم كل من، أعضاء لجنة التصميم الإنشائى فى مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، بالتضامن مع مركز شهيب للدراسات الهندسية، واستشارى الشركة المنفذة "حسن علام" ، وكذلك مدير المشروع فى الشركة المنفذة "حسن علام" ومدير مكتب النيل الهندسى الاستشارى حيث أعد تقرير التربة والأساسات، ومهندسى لجنة الإشراف بكلية الهندسة بجامعة سوهاج.