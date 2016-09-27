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شركة روسية: نشارك بآلالات للعمل بمشروع ضخم لزراعة 1,5 مليون هكتار قمح بمصر

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شركة روسية: نشارك بآلالات للعمل بمشروع ضخم لزراعة 1,5 مليون هكتار قمح بمصر شركة روسية: نشارك بآلالات للعمل بمشروع ضخم لزراعة 1,5 مليون هكتار قمح بمصر

>كتب مؤمن مختار

أعلنت شركة "روستسيلماش" الروسية المختصة بتقنيات والآلات الزراعية، أنه فى المستقبل القريب ستظهر ماكينات زراعية جديدة للعمل فى الحقول المصرية، حيث تم بالفعل تسليم بعض هذه الماكينات لمصر واختبارها بنجاح.

 

وأوضحت الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أنه تم عرض ماكينات "فيكتور 410" فى المعرض الدولى الزراعى "الصحراء" حيث تم اختبارها فى الحقول المصرية، وحصلت على شهادة من وزارة الزراعة فى .

 

وأوضحت الوكالة الروسية، أن مصر تخطط لتنفيذ مشروع جديد فى جنوب البلاد وزراعة واحد ونصف مليون فدان قمح، حيث ستلعب المعدات الروسية دورا كبيرا خاصة أنها مصممة للعمل على مساحات واسعة.


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