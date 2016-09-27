ارتفاع عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية إلى 204

ارتفع عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية ل204 غرقى بعد انتشال 33 جثة اليوم, بعد تعويم المركب اليوم الثلاثاء, بواسطة أوناش تابعة لوزارة البترول والبحرية المصرية حيث عثر بداخله على الجثث.

صرح بذلك المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الجثث التي عثر عليها تم التعرف على شخصية 6 جثث من قبل ذويهم المتواجدين على الشاطئ وجاري استخراج تصاريح لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنها.

وأشار إلى أن من بين الضحايا جثة لطفل لا يتعدى عمره 4 سنوات وقد تم نقل الجثث إلى ثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

وكانت مركب صيد تسمى “موكب الرسول” تقل على متنها مهاجرين غير شرعيين قد تعرضت للغرق يوم “الأربعاء” الماضي قبالة سواحل رشيد على مسافة 12 كيلو شمال شرق بوغاز رشيد وتم انتشال 171 جثة قبل تعويم المركب اليوم فيما نجا 164 مهاجرا وما زالت عمليات البحث عن غرقى فى البحر المتوسط وعلى السواحل مستمرة للتأكد من عدم وجود جثث.

أ ش أ