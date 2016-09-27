أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أحمد مرتضى منصور: محمد إبراهيم يسعى بقوة للحاق بنهائي أفريقيا أمام صن داونز

Google+ Print
أحمد مرتضى منصور: محمد إبراهيم يسعى بقوة للحاق بنهائي أفريقيا أمام صن داونز أحمد مرتضى منصور: محمد إبراهيم يسعى بقوة للحاق بنهائي أفريقيا أمام صن داونز

أحمد مرتضى منصور _ أرشيفية

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الجميع لا يفكر حاليًا سوى فى النهائي الإفريقي، المقرر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث لا صوت يعلو على مصلحة القلعة البيضاء والتتويج الإفريقي.

وأضاف أحمد مرتضى، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق الذى يعالج حاليًا من الإصابة أبلغه بأنه يسعى بكل قوة لأن يلحق بالنهائي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال.

كما أشار أحمد مرتضى إلى أن هناك رحلة للجماهير في لقاء الذهاب أمام صن داونز لمؤازرة اللاعبين في النهائي للعودة بنتيجة مميزة تسهم فى لقاء الإياب بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا