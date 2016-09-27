أحمد مرتضى منصور: محمد إبراهيم يسعى بقوة للحاق بنهائي أفريقيا أمام صن داونز

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الجميع لا يفكر حاليًا سوى فى النهائي الإفريقي، المقرر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث لا صوت يعلو على مصلحة القلعة البيضاء والتتويج الإفريقي.

وأضاف أحمد مرتضى، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق الذى يعالج حاليًا من الإصابة أبلغه بأنه يسعى بكل قوة لأن يلحق بالنهائي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال.

كما أشار أحمد مرتضى إلى أن هناك رحلة للجماهير في لقاء الذهاب أمام صن داونز لمؤازرة اللاعبين في النهائي للعودة بنتيجة مميزة تسهم فى لقاء الإياب بمصر.