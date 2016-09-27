أمريكا تشكل مجموعة عمل لوقف مهربي المهاجرين من الشرق الأوسط

أبلغ وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جونسون لجنة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن وزارته شكلت مجموعة عمل في الشهور الأخيرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعات التهريب التي تجلب مهاجرين من الشرق الأوسط عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وبحسب رويترز قال جونسون الذي كان يتحدث أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ في جلسة بشأن التهديدات التي تواجه الأمن القومي إن المجموعة الجديدة تعمل مع وكالات إنفاذ القانون في أمريكا الوسطى والجنوبية “لإيقاف هؤلاء الأشخاص قبل أن يصلوا إلى حدودنا ولتبادل معلومات المخابرات بشأن ما نراه.”

وقال جونسون إن المجموعة تركز على شبكات التهريب التي تنقل مهاجرين من الشرق الأوسط والذين زادت أعدادهم العام الماضي.

وسئل جونسون عن التهديدات الأمنية التي يشكلها مخترقو الإنترنت فأبلغ اللجنة أن 18 ولاية أمريكية طلبت من وكالته المساعدة في تأمين أنظمة تصويتها من المتسللين الإلكترونيين قبيل انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قال في أغسطس إن قواعد البيانات في ولايتين اخترقت.

كما أدلى مدير (إف.بي.آي) جيمس كوني ومدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب نيكولاس راسموسن بشهادتيهما أيضا.