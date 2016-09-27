صور.. الرقابة الإدارية بالأقصر تواصل حملاتها التفتيشية على المجمعات الاستهلاكية

واصل مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، حملاته المكثفة على المجمعات الاستهلاكية، وبدالي التموين، ومنافذ التوزيع، والمحلات الكبيرة لبيع السلع التجارية، واللحوم، وفروع الهايبر ماركت، بمشاركة مفتشي التموين والصحة والزراعة والطب البيطري ومباحث الضرائب العامة والتهرب الضريبي.

وأسفرت الحملة التي قادها الرائد ياسر يسري عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر عن إعدام أكثر من 55 كليو لحوم متنوعة مستوردة وبلدي ولحوم دواجن وأسماك فاسدة نتيجة سوء التخزين.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن ضبط كميات من السلع الغذائية ناقصة الوزن، بالإضافة إلى سلع فاسدة بعدد من المجمعات.

وتم خلال الحملة تحرير محضرًا بسبب عدم تواجد المسئول عن إحدى ثلاجات المجمعات الاستهلاكية وقيامه بغلقها وترك عمله.

> وأطلعت اللجنة المشاركة في الحملة على الشهادات الصحية والبطاقات الضريبية والأوراق الخاصة بالأماكن التي تم المرور عليها، كما تابعت مدى توافر السلع الغذائية للمواطنين وجودتها وسلامتها، وكذلك أسعارها.

وحرصت اللجنة على تلقي وسماع شكاوى المواطنين من أرتفاع الأسعار والنقص في بعض السلع.

وتابعت اللجنة عملها بالتفتيش على الأسعار والسلع ومتابعة جودة السلع والالتزام بضوابط العمل ونظافة المحلات الكبري والمجمعات ، حيث حذرت اللجنة الباعة والتجار ومسئولي الهيبرات الكبيرة والمجمعات من رفع الأسعار، أو التلاعب بها وعدم استغلالهم لحاجة المواطنين.