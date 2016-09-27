مران الزمالك – علي فتحي جاهز لصن داونز.. وطلب من مؤمن لستانلي

عاد علي فتحي الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة النصر للتعدين في أولى مباريات الفريق بالدوي المصري يوم الخميس.

وخاض علي فتحي الذي يعاني من إصابة في الوتر الردفي مما حرم الزمالك من جهوده في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مران الثلاثاء بشكل طبيعي.

وذكر مراسل FilGoal.com أن علي فتحي خاض المران كاملا واطمأن الجهاز الفني على جاهزيته وقدرته على المشاركة في المرحلة المقبلة.

ويلعب الزمالك مع ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر على أن يستضيف الإياب عقب أسبوع من تاريخه.

وعلى هامش المران عقد مؤمن سليمان المدير الفني اجتماعا خاصا بستانلي أوهاويتشي مهاجم الفريق للحديث عن الحفاظ على ما وصل إليه من مستوى مع الفريق.

وصنع ستانلي هدفا وسجل آخر في تأهل الزمالك على حساب الوداد لنهائي دوري الأبطال في اللقاء الذي خسره الأبيض 5-2 لكنه صعد بفضل فوزه 4-0 ذهابا.

وطلب مؤمن من ستانلي التركيز في المرحلة المقبلة واستكمال التألق خصوصا لأنه يمر بفترة جيدة وعليه استغلالها والمحاربة للاستمرار في التشكيل الأساسي.