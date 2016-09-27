أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الزمالك – علي فتحي جاهز لصن داونز.. وطلب من مؤمن لستانلي

Google+ Print
مران الزمالك – علي فتحي جاهز لصن داونز.. وطلب من مؤمن لستانلي مران الزمالك – علي فتحي جاهز لصن داونز.. وطلب من مؤمن لستانلي

عاد علي فتحي الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة النصر للتعدين في أولى مباريات الفريق بالدوي المصري يوم الخميس.

وخاض علي فتحي الذي يعاني من إصابة في الوتر الردفي مما حرم الزمالك من جهوده في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مران الثلاثاء بشكل طبيعي.

وذكر مراسل FilGoal.com أن علي فتحي خاض المران كاملا واطمأن الجهاز الفني على جاهزيته وقدرته على المشاركة في المرحلة المقبلة.

ويلعب الزمالك مع ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر على أن يستضيف الإياب عقب أسبوع من تاريخه.

وعلى هامش المران عقد مؤمن سليمان المدير الفني اجتماعا خاصا بستانلي أوهاويتشي مهاجم الفريق للحديث عن الحفاظ على ما وصل إليه من مستوى مع الفريق.

وصنع ستانلي هدفا وسجل آخر في تأهل الزمالك على حساب الوداد لنهائي دوري الأبطال في اللقاء الذي خسره الأبيض 5-2 لكنه صعد بفضل فوزه 4-0 ذهابا.

وطلب مؤمن من ستانلي التركيز في المرحلة المقبلة واستكمال التألق خصوصا لأنه يمر بفترة جيدة وعليه استغلالها والمحاربة للاستمرار في التشكيل الأساسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع