مياه الصرف تغرق أحد الشوارع المؤدية لمدرسة ابتدائية بالوادي الجديد

أغرقت مياه الصرف الصحي الملوثة ، الشوارع المودية الى مدرسة القلعة الابتدائية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بسبب انسداد مواسير الصرف الصحي بالمنطقة السكنية بالمدرسة .

واشتكي أولياء الأمور للمسئولين، من غرق الشوارع المحيطة بالمناطق السكنية المحيطة بالمدرسة، مما تسبب في إعاقة حركة السير خاصة للأطفال الصغار أثناء ذهابهم لمدرسة القلعة الإعدادية بحي القلعة، نظرا لنقل تلاميذ المرحلة الابتدائية لها بسبب أعمال الصيانة في مدرسة القلعة الابتدائية .

وطالب سكان حي القلعة، وأولياء الأمور،المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بسرعة التدخل لحل المشكلة سحب مياه الصرف الملوثة من فناء المدرسة والشوارع المحيطة بها ،حتي لا تتعرض حياة الأطفال للخطر سواء المقيمين بجوار المدرسة أو أثناء ذهاب التلاميذ إليها.

من جانبه أكد مسئول قطاع الصيانة بمرفق الصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عبد الحكيم سويلم، أنه بمجرد الإبلاغ عن مشكلة الصرف الصحي بمنطقة القلعة السكنية تم توجيه فرق الصيانة والإصلاح للمنطقة، وأوشك العمل علي الانتهاء بشكل نهائي من سحب المياه ،مؤكدا أنه تم اكتشاف مخلفات زراعية داخل مواسير الصرف مما تسبب في انسدادها.