بدء المنافسات النصف نهائية لتحدي دبي العالمي " للهايبرلوب" بمشاركة 26 دولة

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن بدء المنافسات نصف النهائية لتحدي دبي العالمي لقطار الهايبرلوب بمشاركة 65 فريق من إجمالي 200 مشاركة من 26 دولة حول العالم ، حيث ضمن قائمة المتأهلين نخبة من الجامعات العالمية والشركات الهندسية المتخصصة وذلك لتصميم نموذج ربط متكامل لقطار الهايبرلوب يصل بين دبي والفجيرة خلال مدة 10 دقائق ، كما كشفت المؤسسة عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم التي ستقوم بتقييم المشاركات في المرحلتين في النصف نهائية والنهائية من الناحية التقنية والاقتصادية واختيار التصميم الفائز وذلك من خلال فعالية تستضيفها دبي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وأكد سعادة مطر الطاير ، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي ، عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل " أن تحدي دبي العالمي للهايبرلوب يشكل منصة عالمية لصناعة مستقبل قطاع النقل من خلال توظيف أفضل العقول لتصميم ابتكارات مرتبطة بتكنولوجيا مستقبلية من المتوقع أن تحدث تغييراً جذرياً في أنظمة النقل على مستوى العالم، بل وسيتعدى ذلك التأثير ليصل إلى الاقتصاد وسوق العمل وكذلك قطاع الشحن واللوجستيات، وذلك من خلال توفير حركة فائقة السرعة للأفراد والبضائع لمسافات طويلة ووفي فترات زمنية قياسية وبطريقة سهلة ومناسبة للحياة اليومية والاستخدام المتكرر".

وأضاف سعادته “رغم الفترة الزمنية القصيرة، إلا أن تحدي دبي العالمي للهايبرلوب استطاع أن يجذب أكثر من 250 مشاركة من 26 دولة، حيث ضمنت قائمة المشاركات أسماء عالمية مرموقة في القطاع الأكاديمي، إضافة إلى مجموعة من أكبر شركات التصميم في العالم " .

وأكد الطاير على أن اختيار لجنة عالمية تضم نخبة من الخبراء والمختصين في أكثر التقنيات تقدماً يعكس اهتمام المؤسسة وسعيها الجاد إلى تبني الأفكار المتميزة وتحويلها إلى مشاريع واقعية تصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ومن جانبه صرح السيد توني راين، الرئيس التنفيذي لشركة إيسايت المنظمة للتحدي أن "بعد العمل مع مؤسسة دبي للمستقبل، وصل المشروع الى مستوى متقدم تخطى ما كنّا نخطط له ويرجع الفضل لهذا الإنجاز لقيادة الحكومة المستشرفة للمستقبل والتي تمتلك نظرة ثاقبة واستراتيجيات عملية واعدة."

مشاريع مبتكرة من مختلف دول العالم

> وتفصيلاً استقطب تحدي دبي العالمي للهايبرلوب أكثر من 250 فريق مسجل في التحدي من أكثر من 26 دولة، منها البرازيل، كندا، مصر، فرنسا، ألمانيا، اليابان، جمهورية لاتفيا، إيرلندا الشمالية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، اوكرانيا.

وقد تم تأهل 65 فريق لنصف النهائي حيث انهم يتنافسون على تقديم أفضل مشروعاً مبتكراً في مجال "الهايبرلوب" للمشاركة في المنافسات النهائية للمسابقة حيث ستتنافس 6 فرق على المركز الأول بعرض تصاميمهم أمام لجنة تحكيم خاصة في دبي.

وتوزعت الفرق المتأهلة للنصف النهائي في المسابقة على كبرى الجامعات المحلية والعربية والعالمية، بما فيها مشاركة من جامعة عجمان والجامعة الأمريكية في الشارقة، إلى جانب مشاركة من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية، وجامعة هيريوت وات الاستكلندية في المملكة المتحدة، وجامعة اسطنبول التقنية في تركيا، جامعة طوكيو اليابانية، وجامعة أولستر في أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة إلى جانب مشاركة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

أما على صعيد الشركات، فقد تلقت المسابقة طلبات مشاركة ومشاريع مبتكرة من قبل كبرى الشركات الهندسية في العالم، بما فيها شركة إيكوم العالمية للاستشارات الهندسية، وشركة جينسلر للهندسة المعمارية، وشركة اركاديس للاستشارات، إلى جانب طلبات للمشاركة من مدراء التخطيط والتصميم في قصر وستمنستر هو مكان اجتماع لمجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني.

وقد حصد تحدي دبي لتصميم قطار للهايبرلوب على تجاوب المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث وصل عدد المشاهدات لوسم التحدي الى اكثر من ٤٠٠ الف خلال الثلاث ساعات الاولى من إطلاقها.

وستستضيف مؤسسة دبي للمستقبل المرحلة النهائية من تحدي دبي العالمي للهايبرولب حيث ستقوم 6 فرق سيتم تأهيلها من المرحلة النصف نهائية بتقديم عروض حية لتصاميمها أمام لجنة التحكيم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر .

لجنة خبراء عالمية

> وتضم لجنة التحكيم التي ستعمل على تقييم التصاميم المقترحة بناءً على كفاءتها وتكلفتها وإمكانية تطبيقها نخبة عالمية من الخبراء والمختصين في كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وممثلين عن جهات حكومية محلية وعالمية مشاركة في المسابقة، بما فيهم خبراء يمثلون مؤسسات حكومية وشركات في كل من إمارة دبي ودولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية ستضم لجنة تحكيم مسابقة "بيلد إيرث لايف"، كل من ناثان دوتي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "إنسايت" والسيد كولن ريس، مدير التصميم في شركة "هايبرلوب ون". ويمتلك السيد ناثان دوتي خبرة عملية طويلة تمتد إلى أكثر من 18 عاماً في مجال تقديم الحلول السحابية لشركات التصميم المختلفة، وكان قد أمضى أيضاً ست سنوات كعضو في مجلس إدارة مجلس المباني الذكية، كما كان من المساهمين في تطوير مؤسسة التمويل الدولية.

وستضم اللجنة أيضاً السيد كولن ريس الذي يشغل منصب مدير التصميم في شركة "هايبرلوب ون"، والذي يمتلك خبرة واسعة في مجال التصميم لمشاريع حصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

ومن المملكة المتحدة، سيشارك مهندسان معماريان من شركة تيرنر اند تاونسند انترناشيونال، وهما جورج مختار و بول بيتي وبونال مدير شركة (BRb) للهندسة المعمارية.

ويعتبر جورج مختار الذي يمتلك سجل حافلاً بالإنجازات مديراً مشاركاً في شركة (T & T ) للاستشارات الهندسية، وكان قد عمل سابقاً في أكاديمية نمذجة معلومات المباني، وهو أيضا محاضراً في جامعة نورثمبريا البريطانية، وهذه الخبرة العملية الطويلة في مجال النمذجة تؤهله للقيام بدور فاعل في لجنة التحكيم.

أما بول بيتي بونال فهو يمتلك خبرة واسعة في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، وتصاميم محطات السكك الحديدية، وهو أيضاً من المشاركين في تصميم خطوط قطارات الأنفاق، المحطات وشبکات القطارات عبر أنفاق لندن ويحظى بشعبية واسعة كأحد الخبراء في مجال فهم متطلبات المستقبل عند وضع تصاميم محطات القطارات.

ومن دولة الإمارات ستشارك في لجنة التحكيم العالمية كل من السيدة منى العصيمي، ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎرات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والعصيمي هي اول مهندسة إماراتية في مجال السكك الحديدية .

وستضم أيضاً السيد مارك أندرو الذي يشغل منصب مدير إدارة العمليات التجارية في شركة "لينج أو رورك الهندسية وهو حاصل على شهادة في الهندسة المدنية من إمبريال كوليدج لندن، ولديه درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كرانفايلد في لندن، وهو زميل لمعهد الهندسة والتكنولوجيا ومعهد تشارترد للإدارة.