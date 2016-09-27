رئيس الوزراء يلتقى مبعوث تيريزا ماى للتجارة لبحث التعاون المشترك

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جيفرى دونالدسون ـ مبعوث رئيس الوزراء البريطانى للتجارة، بحضورالدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والسفير بريطانيا لدى القاهرة.

وفي مستهل اللقاء أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا، مشيراً إلى اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى وتريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، والذى جسد الإرادة المشتركة لدفع وتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى مصري 100%، ويلبى كافة المتطلبات الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير احتياجات المواطنين، موضحا أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار بمصر والمطروحة أمام الجانب البريطانى، وخاصة فى قطاعى النقل والاتصالات، معربا عن التطلع لدعم الجانب البريطانى للسفيرة مشيرة خطاب ـ مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، والتى لديها رصيد كبير من الخبرة في العمل العام، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية.

من جانبه رحب المبعوث البريطانى، بالخطوات الإيجابية التى تتخذها الحكومة المصرية في إطار الإصلاح الإقتصادى، مؤكداً أن استقرار مصر ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن بريطانيا تتطلع للتعاون معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، من خلال قيام الشركات البريطانية بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، منوها إلى المؤتمر الذى عقده مجلس الأعمال المصرى البريطاني بالقاهرة اليوم، والذى تم خلاله طرح العديد من المشروعات، وفى مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مؤكداً تطلع بلاده لأن تكون شريكاً رئيسياً في تلك المشروعات.