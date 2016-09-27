بالصور.. وقفة بالشموع أمام نقابة الصحفيين حدادًا على ضحايا مركب رشيد

نظم عدد من النشطاء، وقفة صامتة بالشموع والملابس السوداء، اليوم الثلاثاء، أمام نقابة الصحفيين، حدادًا على أرواح ضحايا “مركب رشيد”، ومطالبة مؤسسات الدولة بإعلان الحداد على أرواح ضحايا المركب المنكوب.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها:”هربوا من الجوع ماتوا في البحر”، و”من عبارة السلام لمركب رشيد يا قلبي لا تحزن”، و”الهجرة الغير شرعية جريمة نظام”.

يذكر أنه كان قد وقع حادت غرق مركب هجرة غير شرعية، الأسبوع الماضي، بمدينة رشيد بالبحيرة، وعلى متنه نحو 600 شخص من جنسيات مختلفة، ما أسفر عن وفاة أكثر من مائتي شخص، بحسب آخر تعداد للجثث التي تم انتشالها.

المراسل عمر جمال