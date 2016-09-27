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ضبط لص سرق مصوغات ذهبية من شقه بسيدي بشر بالمنيا

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ضبط لص سرق مصوغات ذهبية من شقه بسيدي بشر بالمنيا ضبط لص سرق مصوغات ذهبية من شقه بسيدي بشر بالمنيا

مديرية أمن المنيا

ألقت سلطات الأمن بالمنيا، اليوم، القبض علي عامل، سرق كمية من المصوغات الذهبية من شقة كائنة بحي سيدي بشر بحري بالإسكندرية.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم المنيا، أكدتها التحريات، تفيد حيازة “محمد-ا” 37 سنه، عامل، ومقيم بماقوسة، بمركز المنيا، لكمية من المشغولات الذهبية من متحصلات جريمة سرقة.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، وضبط المذكور أثناء قيامه بعرض تلك المشغولات، لبيعها بمنطقة ميدان الساعة، وعثر بحوزته على، 2 غويشة ذهبية، 2 ساعة حريمى ذهبية، 2 خاتم ذهب، 4 قرط ذهب، كولية ذهب، 2 سلسلة ذهب.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات، وسابقة قيامه بسرقتها بمفرده من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة سيدي بشر بحري، بالإسكندرية، بتاريخ 23/9/2016 وذلك بكسر نوافذ الشقة.

وباستكمال الفحص بالتنسيق مع أمن الإسكندرية، تبين أنة محرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 56008/2016 جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ السيد محمد إبراهيم بدوى، 63 سنه بالمعاش، ومقيم 45 شارع 17 المتفرع من شارع يوسف غالى، بسيدي بشر بحري، بإكتشافه كسر إحدى نوافذ الشقة المطلة على منور العقار وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته، ولم يتهم أحداً.

تم  مراجعة المبلغ بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، بالحضور لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتكليف إدارة البحث بتطوير مناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى وعرضه على النيابه العامة للتحقيق.

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