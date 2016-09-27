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طوارئ برأس سدر استعدادا لموسم السيول

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طوارئ برأس سدر استعدادا لموسم السيول طوارئ برأس سدر استعدادا لموسم السيول

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء محمد عبد الوهاب محمد رئيس مدينة رأس سدر اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بحضور نجلاء جاب الله مدير إدارة الأزمات والعمليات بالمدينة، رؤساء القرى بالمدينة ومديري الإدارات الخدمية ومديري الادارات الداخلية بمجلس المدينة وذلك لمناقشة استعدادات المدينة لمجابهة أخطار السيول

 وفي بداية الاجتماع وجه رئيس المدينة الشكر والتحية بالإنابة عن العاملين في مدينة رأس سدر وأهالي المدينة إلى المحافظة اللواء خالد فودة وذلك لوضع رأس سدر في دائرة اهتمامه

 وتركز الاجتماع حول التنبيه باخطار السيول وكيفية مواجهتها حال حدوثها ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع ادارات المدينة وقراها وخاصة مستشفى رأس سدر والواحدات الصحية التابعة لها

 وزف رئيس المدينة خبر قرب تسليم تقسيم الشباب الـ 200 متر وقرب تسليم الوحدات السكنية بالمدينة.

 


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