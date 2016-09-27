بالصور.. زراعة الغربية تنظم يوم حصاد القطن

نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عادل العتال وكيل الوزارة، يوم حصاد محصول القطن "جني محُسن" بحضور محمد العطار ، ممثلا عن صندوق تحسين الأقطان، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، وفرع المجلس بالغربية ، ومعهد بحوث القطن.

وأكد بيان صادر عن مديرية الزراعة بالغربية ، أن يوم الحصاد تم بمركز المحلة الكبرى ، ناحية ميت الليت ، حوض الستين ، بحقل المزارع محمد محمد خلف ، والمزارع محمود عبد السميع، لصنف جيزة 68، تحت إشراف المهندس سعيد احمد إسماعيل مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية ، والمهندس عبد العليم قنديل ،

شارك في فعاليات اليوم ، المجلس القومي للمرأة ، وصندوق تحسين الأقطان ، والمهندس حسام سنبل مفتش قسم الإرشاد بالمحلة، والمهندس احمد عيسي أخصائي قطن المحلة ، والمهندس عاطف الرمادي رئيس قسم المكافحة، والمهندس محمد بدير رئيس منطقه المعتمدية.

يذكر أن الغربية بها 5087 فدان مزروعة بمحصول القطن ، وبدأ موسم الحصاد منذ أيام ، تحت رعاية وإشراف الإدارات الزراعية بالمراكز ، وتم فتح الشون والمخازن الخاصة بالجمعيات لاستقبال المحصول

جانب من حصاد القطن بالغربية

محصول القطن بعد الجني

يوم الحصاد بالغربية

جانب من الحصاد

المجلس القومي للمرأة يشارك في يوم حصاد القطن

الإرشاد الزراعي يشرف علي يوم الحصاد

جانب من الحصاد