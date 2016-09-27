السيسى يستعرض مع "مميش" مجمل التطورات المتعلقة بأنشطة هيئة قناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية فى بيان له، إن الفريق مهاب مميش استعرض مجمل التطورات المتعلقة بأنشطة هيئة قناة السويس من حيث تشغيل المجرى الملاحى للقناة، وجذب أكبر عدد ممكن من السفن، مشيراً إلى النتائج التى حققها إنشاء القناة الجديدة من حيث تسريع وتيرة عبور السفن.

وعرض رئيس هيئة قناة السويس مقترحات تحصيل رسوم السفن العابرة فى قناة السويس. وتطرق أيضاً إلى الموقف التنفيذي للأنفاق التى يتم حفرها أسفل القناة، مشيراً إلى ما ستساهم به فى الارتقاء بمنظومة النقل بهذه المنطقة، بالإضافة إلى ما ستحققه من مزايا وعائدات استراتيجية واقتصادية كبيرة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الفريق مميش تناول خلال الاجتماع كذلك جهود تطوير هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الموقف الحالى للمشروعات التى تقوم بها الهيئة فى إطار التنمية المجتمعية بمدن القناة، ومنها كوبرى الرسوة الذى يربط بين مدينتي بورسعيد وبور فؤاد، والمنتظر افتتاحه خلال العيد القومي لمدينة بورسعيد يوم 23 ديسمبر القادم.

وتناول "مميش" الموقف التنفيذى فيما يخص المزارع السمكية التى تقوم الهيئة بإنشائها، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس بسرعة الانتهاء منها وزيادة أعدادها.

من جانبه، أشاد الرئيس السيسى بالجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس فى إطار تطوير وتحديث أدائها بشكل مستمر، فضلاً عن الدور الذى تقوم به فى مجال الخدمة المجتمعية بمدن ومنطقة قناة السويس والمشروعات التى تنفذها فى هذا الإطار.

وأكد الرئيس، على أهمية الاستمرار فى جهود تطوير هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها.